Opnieuw ongeval met tram: wagen gekneld tussen paal en rijtuig

Merksem - Op de Bredabaan in Merksem op het kruispunt met de Dr. Maurice Timmermanslaan is het tot een aanrijding gekomen tussen een tram en een auto. De wagen raakte gekneld tussen een paal en de tram, de brandweer had een uur werk om de bestuurder te bevrijden.

De bestuurder reed in de richting van Schoten en wilde links afdraaien in de Dr. Maurice Timmermanslaan, maar had de tram niet opgemerkt. De auto werd zo door de tram gegrepen, en vooruit geduwd tot tegen een paal van de bovenleiding. e

De bestuurder was de hele tijd bij bewustzijn en zat als bij wonder enkel met zijn voeten gekneld. De brandweer is meer dan een uur bezig geweest met de bevrijding, omdat er heel wat restanten van de auto verwijderd moesten worden.

Veel verkeershinder

De Bredabaan richting Schoten is volledig versperd, wat in volle spits tot heel wat chaos leidt. De Lijn heeft twee pendelbussen ingezet tussen Gasthuishoeve-Keizershoek.

De hinder zou nog even kunnen duren, omdat de tram volledig uit de bedding gekomen is en dus getakeld moet worden. De tramsporen zijn in twee richtingen onderbroken. Tram 2 en 3 rijden voorlopig via de Noorderlaan. “Onze ploegen zijn aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden”, aldus Antwerps politiewoordvoerder Willem Migom.

