De laatste vinyl perserij: “Vinyl leeft, dat is een feit. Maar wij sterven langzaam uit”

“Vinyl leeft, dat is een feit. Maar wij sterven langzaam uit.” Tom Willems (43) is er niet gerust in. Hij staat aan het hoofd van Discomat in Herk-de-Stad, de laatste vinylperserij van ons land en daarmee ook een van de weinige in Europa. “Onze machines zijn stokoud, zijn meer defect dan dat ze werken. En wisselstukken worden al lang niet meer gemaakt. Het is elke dag vechten om te kunnen persen met deze oldtimers.”

De revival van vinyl is al enkele jaren aan de gang. En ze blijft duren. Vorig jaar was het in ons land de enige fysieke muziekdrager die nog groeide in verkoop. Nog maar eens plus 26,4 procent, goed ...