Veerle Eyckermans over haar getuigenis: “Terwijl ik naar Hardy keek, daalde er een rust over mij”

Eén dag na haar getuigenis op het assisenproces van Renaud Hardy, blikt actrice en slachtoffer Veerle Eyckermans terug op een voor haar bewogen en moeilijke voorbereidingsperiode. “Maar er is tijdens de zitting een rust over mij neergedaald”, zei ze vrijdagavond in Terzake.

“Ik heb me heel erg moeten voorbereiden op die getuigenis. Dat hing al enkele jaren in de lucht. Je bent de hele tijd met dat verwerkingsproces bezig. En vorig jaar begon dat zelfs beter te gaan. Maar op een gegeven moment wordt er een datum op die getuigenis geplakt en moet je daar naartoe werken. En je kan je niet voorstellen dat je daar dan naartoe moet. Want ter plaatse word je geconfronteerd met je trauma: je thuiskomst, de duisternis en dan plots het gruwelijke onverwachte. En Renaud Hardy is daar het symbool van. Tijdens die getuigenis word je daar dan mee geconfronteerd”, vertelde een geëmotioneerde Eyckermans in de studio van Terzake.

Op de dag van de getuigenis is ze eerst in een kamertje apart gaan zitten. “Daarna in een kamertje dichterbij. Dan ben ik drie kwartier, voor het aan mij was, in de zaal gaan zitten. En Hardy zat lijnrecht tegenover mij. Ik heb hem de hele tijd geobserveerd. Ik heb naar hem geluisterd en hem bekeken. En daardoor is er een rust over mij gedaald”, zegt de actrice.

Zwaar litteken

De getuigenis op het proces is een belangrijke stap in het langzame verwerkingsproces van Eyckermans. “Ik kon jarenlang geen enkel document lezen dat met Hardy te maken had. Ik gaf alles rechtstreeks door aan mijn advocaat. Vooral de tweede fase, enkele maanden na de gebeurtenis in februari 2015, was een boemerang voor mij. Ik werd plots met hem gelinkt en mensen begonnen mij verschillende verhalen te vertellen over hem. Terwijl ik de indruk had dat ik hem nog nooit had gezien.”

Vandaag gaat al heel wat beter met de actrice. Toch heeft de gebeurtenis een zwaar litteken nagelaten. “Er is een leven voor de gebeurtenis, en een leven na de gebeurtenis. Mijn leven nam plots een totaal andere wending. Maar het is nu gelukkig anders dan vlak na de eerste twee maanden. Stel dat ik vroeger duizend keer dacht aan wat er gebeurd was, dan zal dat nu twintig keer zijn”, aldus Eyckermans.