Sorry, maar dit gaat te ver: Antwerp gebruikt àlle middelen om Genk tegen te houden en vestigt daarbij triest record

Antwerp heeft zijn reputatie als weinig sportieve club nog wat eer aangedaan met een eerste helft waar het allesbehalve trots op mag zijn op het veld van Racing Genk. De oogst: een rode kaart, drie gele kaarten en een trainer in de tribune. De laatste jaren nog maar zelden gezien op een Belgisch voetbalveld. Een aangeslagen Dieumerci Ndongala (Genk) trok halfweg aan de alarmbel: “We zijn hier niet om elkaars benen te breken”.

De eerste helft van Antwerp op het veld van Racing Genk was er eentje nog maar zelden gezien op de Belgische velden, zo onsportief. Na enkele minuten was de toon gezet. Toen de Limburgers een hoekschop snel probeerden nemen, gooide Bolat snel een tweede bal het veld op om het spel te laten onderbreken. Ref Wim Smet toonde zich kordaat, schoof de doelman een gele kaart onder de neus en gaf Racing Genk een vrije trap.

Voor Bolat was het al zijn zesde gele kaart van het seizoen, plus nog eens eentje in de bekercompetitie. Cijfers die je misschien verwacht van een potige centrale verdediger, maar zeker niet van een doelman. Geen enkele doelman in de tien sterkste Europese competities doet slechter. Mirante (Bologna), Vagner (Boavista) en Secco (Feirense) spannen de kroon in het buitenland met elk vier gele kaarten.

Die onsportieve stunt van Bolat hadden we vorige week overigens ook al gezien bij een ploegmaat. Toen was het Jelle Van Damme die een tweede bal het veld opgooide om een tegenaanval te onderbreken.

Drie keer geel in eerste twaalf minuten

Maar ook na het staaltje van Bolat bleven ze bij Antwerp gewoon de botte bijl hanteren. Dat resulteerde in maar liefst drie gele kaarten in de eerste twaalf minuten. Na Bolat gingen ook Jonathan Pitroipa en Obbi Oulare de bon op voor forse ingrepen.

Enkele minuten later werd ook trainer Laszlo Bölöni naar de tribune gestuurd omdat hij het te bont maakte langs de lijn. En even na het halfuur maaide Dylan Batubinsika met een wilde en veel te late tackle Dieumerci Ndongala neer: rechtstreeks rood.

“We komen hier niet om elkaars benen te breken”

Halfweg sprak een aangeslagen Ndongala zijn frustratie uit. “Dit kan echt niet”, zei hij voor de camera’s van Proximus. “Oké, je mag agressief spelen, maar je moet er niet over gaan. We komen hier niet om elkaars benen te breken.”

Zelfs de anders zo rustige Philippe Clement liet zich tijdens de partij nog gelden. “Je zag gewoon met welke intenties ze naar hier kwamen”, sprak hij veelbetekenend bij Proximus. “Ze maakten, zeker in de eerste minuten, veel te veel fouten. Het was erover. Dit is niet leuk voor het Belgische voetbal.”

Gedurende de tweede helft kwam het stamnummer één nog eens in opspraak doordat ze een loopje namen met de regels. Op televisiebeelden was te zien hoe Bölöni telefonisch contact hield met assistent Wim De Decker, iets wat volgens het reglement verboden is. De Decker weigerde er na de match op in te gaan.

Twitterpagina hitst de gemoederen nog wat op

Tot overmaat van ramp ging de officiële Twitterpagina van Antwerp vrolijk mee in het opbod vijandigheid. “Scheidsrechter Smet weet het even niet meer”, “deze fases gaan we toch nog eens van dichtbij moeten bekijken achteraf?”, “opnieuw een overdreven beslissing”, “coach Bölöni is het niet eens met al de foute beslissingen van scheids Smet”… Dat ref Smet zich bij momenten zelfs nog inhield met de kaarten, werd er niet bijgezegd. Jammer voor de status van het fiere stamnummer één.

