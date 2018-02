Vrouw probeert met auto slagboom Witte Huis te rammen

De vrouw is meteen opgepakt door leden van de Secret Service, die instaat voor de bescherming van de president. Het Witte Huis werd onder “lockdown” geplaatst.

Geen enkele wetsdienaar raakte gewond en er werden geen schoten gelost, zo luidt het ook.

De bestuurster van het voertuig was volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN bekend bij de leden van de Secret Service. De vrouw zou volgens de zender mentale problemen hebben. Ze zou niet de bedoeling hebben gehad om president Donald Trump te treffen.

BREAKING: An individual driving a passenger vehicle struck a security barrier near the White House at 17th & E.