Vlaamse internationaal vermaarde pianist veroordeeld voor opnames met camerabril in nudistenkamp

In Bordeaux is een Vlaming veroordeeld tot 5.000 euro boete nadat hij op een nudistencamping vrouwen had gefilmd. In Amerika is de man een ­gerenommeerde ­pianist en ­orkestleider. Kristof V.G. (45, foto links) zelf zegt dat er een vergissing in het spel moet zijn. “Ik ben al vier jaar niet meer in Frankrijk ­geweest.”

Terwijl zijn gezin een uitstapje maakt, koopt V.G. zichzelf een dagticketje voor de blootcamping. De feiten spelen zich af in de ­zomer van 2017 op camping La Jenny, ten westen van Bordeaux. In zijn bril zit een camera verstopt waarmee hij urenlang de vrouwen op de camping filmt.

“Hij liep vreemd rond, soms scannend, soms ging hij gericht achter anderen aan”, klonk het gisteren bij de rechter. Dat vreemde gedrag en de te grote bril op zijn neus trokken de aandacht van de nudisten en een badmeester. Ze spraken hem aan en vonden de camera. Op de beelden bleek dat hij één vrouw zelfs een hele tijd gevolgd had. Omdat ­filmen op de camping verboden is, moest hij voor de rechter komen. De opnames heeft hij wel nooit openbaar gemaakt.

Greencard kwijtspelen

De man daagde niet op voor zijn proces. Zijn advocaat vroeg een milde straf omdat zijn cliënt niet goed Frans zou spreken en niet begreep dat het huishoudelijk ­reglement filmen op de camping verbood. Bovendien zou een veroordeling een kleine ramp zijn voor zijn carrière in Amerika. Hij zou zo zijn werkvergunning, de zogenaamde greencard, kunnen kwijtspelen. In zijn verklaring zei de Vlaming nog dat hij “slechts een vakantiefilm” wou maken.

De vrouw die het langst gefilmd werd, getuigde in de rechtbank. “Ik was een object in zijn fantasie. Dat is heel gênant. Mijn vertrouwen in die camping is geschaad. Ik voel me er niet meer veilig.”

De rechter veroordeelde V.G. tot 5.000 euro boete, waarvan 3.000 met opschorting. De ­camerabril werd verbeurd verklaard.

Kristof V.G. is, zoals de Franse pers het beschreef, “een gerenommeerde orkestleider” in Amerika. Hij woont in Los Angeles, dirigeerde al in alle grote Amerikaanse operahuizen en is vocal coach en directeur van de Angels Vocal Art, een kweekvijver voor operatalent. “Ik weet van niks”, reageert hij vanuit de VS. “Ik ben al vier jaar niet meer in Frankrijk geweest. Ik ken die nudistencamping niet. Ik heb geen Franse ­advocaat.” Nochtans bevestigt het Franse gerecht schriftelijk dat het om hem zou gaan. “Er is inderdaad maar één Belgische Kristof V.G. van 45 die in Californië woont. Ik ga uitzoeken wat er aan de hand is. Nu moet ik u echt ­laten, het vliegtuig wacht.”