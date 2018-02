Drugdealers zijn de baas in Borgerhout: “De illegale economie is er groter dan de legale”, luidt het in nieuwe studie

Borgerhout -

De georganiseerde misdaad heeft zich in Borgerhout diep ingenesteld in het maatschappelijke leven. Dat concludeert onderzoek van de lokale politie en de dienst Maatschappelijke Veiligheid naar de ‘ondermijnende criminaliteit’ in het district. “De illegale economie is in Borgerhout groter dan de legale.”