“We moeten blijven lachen, om Andrei te tonen dat we geloven in zijn herstel.” Of hoe de zus van de vergiftigde tenor de moed erin probeert te houden

Oostende / Brugge -

Een lichtpuntje in de lijdensweg die nu al bijna vier maanden duurt: Andrei Lugovski (foto), de vergiftigde tenor, mag de ­ziekenhuisafdeling intensieve zorg verlaten. Maar veel reden tot juichen is er nog altijd niet. “Hij kan niet goed praten, niet zelf eten en ziet nog amper. Geen idee of we de oude Andrei ooit terugkrijgen”, zegt z’n zus. Intussen beseft ook Andrei zelf stilaan wat er gebeurd is. “Zal ik ooit nog kunnen zingen?”