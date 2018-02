Woning onbewoonbaar na hevige brand, bewoonster kan veilig ontkomen

Ternat - Er heeft vrijdagavond een hevige brand gewoed in een woning in de Massestraat in Wambeek. De bewoonster van het huis kon veilig ontkomen en geraakte niet gewond.

De bewoonster van het huis zat ’s avonds op het gelijkvloers tv te kijken toen ze rond kwart over negen op de eerste verdieping glas hoorde breken. Toen ze een kijkje ging nemen, kwam de rook haar al tegemoet.

Het vuur is vermoedelijk ontstaan in de schoorsteen, waarna het is overgeslagen op de slaapkamer aan de achterzijde van de woning. Niet alleen is de slaapkamer volledig uitgebrand, ook is er over het hele huis heel wat rook- en brandschade. De brandweer moest een deel van de dakpannen uitbreken om de rook te laten ontsnappen. Het huis is intussen onbewoonbaar verklaard. De oorzaak van de brand wordt momenteel nog onderzocht.

De bewoonster, die er met de schrik van af kwam, raakte niet gewond en wordt opgevangen bij haar dochters.