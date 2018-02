KV Mechelen-trainer Van Wijk haalt uit: “Bloedhekel aan spelers die zeiken, maar niet fit zijn”

KV Mechelen tankte vertrouwen met een 5 op 9, maar Denis van Wijk is niet overál tevreden over. Hij laakt het gebrek aan fitheid bij enkele winteraanwinsten. “De tijd dat je kon excelleren met een buikje is voorbij. Je moet fit zijn. We hebben dat al duizend keer uitgelegd, met handen en voeten, met grafieken en heatmaps… Maar sommigen lijken het nóg niet te snappen. En dan spelen ze niet en heeft de coach het gedaan, is hij te hard of net te zacht. Maar ik heb een bloedhekel aan spelers die zeiken over de coach terwijl ze zelf niet in orde zijn. Sommigen kunnen bij wijze van spreken amper 10 minuten spelen. Maar we betalen hen toch ook niet 10 procent van hun loon? Laat het een les zijn voor de club, om enkel topfitte spelers te halen.”