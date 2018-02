CLUBNIEUWS. Vanhaezebrouck heeft troefkaart klaar, Oostende overweegt drastische beslissing over Berrier

De kans is reëel dat Lazar Markovic bij Anderlecht voor het eerst in de basis start. Bij Club Brugge lijkt het erop dat trainer Ivan Leko Emmanuel Dennis nog eens een basisplaats gunt. KV Oostende overweegt dan weer een drastische beslissing te nemen over Franck Berrier. Al uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT

De kans is reëel dat Lazar Markovic bij Anderlecht voor het eerst in de basis start. Na veel loopwerk voelt de Serviër zich klaar om minstens één helft te spelen en ook Vanhaezebrouck toonde zich positiever. “Markovic toont meer enthou­siasme op training. Ik zie een smile en hij voelt zich beter in zijn vel. Dat straalt hij uit.” Wellicht kiest Hein tegen Moeskroen weer voor een viermansdefensie en van Trebel is het niet zeker dat hij kan starten.

Ook Olivier Deschacht is nog niet terug bij de A-kern en Vanhaezebrouck wilde er geen timing opplakken. “Het was voor onbepaalde tijd. Als er een beslissing is, zullen we dat communiceren.” De coach nuanceerde wel de woorden van Matz Sels dat de spelers niet goed wisten wat er gebeurd was met Deschacht en zei dat alles wel in overleg met de groep was gegaan. “We zaten samen met een zevental verantwoordelijke spelers, een soort van spelersraad. Sels zit daar niet bij. Zij vertegenwoordigen wel de hele groep en daar werd beslist over Olivier.” Wie er dan in die spelersraad zat, is niet duidelijk.

CLUB BRUGGE

Club Brugge probeert morgen voor het eerst in vijf wedstrijden nog eens te winnen, en het rekent opnieuw op de flitsen van Emmanuel Dennis. De Nigeriaan kreeg na zijn blitzstart te kampen met een serieuze vormdip en verdween enkele maanden naar het achterplan. De laatste weken kwam hij opnieuw aan de oppervlakte met goede prestaties tegen Waasland-Beveren en Genk. Morgen op Sclessin wordt hij in de basis verwacht. “Dennis is goed bezig de laatste weken”, vertelde Leko gisteren. “Ik hoop dat hij klaar is voor een goed seizoenseinde.” Gevraagd naar de reden van zijn vormdip was Leko duidelijk. “Hij verloor zijn focus na zijn goede start. Het ploegbelang moet altijd primeren. Dennis beseft nu dat je bij een topclub goed moet trainen voor je kansen krijgt. Teamspirit en -balans zijn het belangrijkst.”

Vormer kreeg na enkele zware maanden in het begin van de week twee dagen rust maar is helemaal fit. Ook Clasie is er opnieuw bij.

Traditiegetrouw zet Club tijdens één van zijn thuiswedstrijden de fans in de bloemetjes met allerhande activiteiten. #ThanksFans vindt dit jaar plaats bij de match tegen Kortrijk op 3 maart. Op parking Noord wordt een festival gehouden: vanaf 17.30 uur zijn alle fans (ook zonder ticket) welkom om iets te drinken en los te gaan op de muziek die Linde Merckpoel, Gunther D (beiden Studio Brussel) en Sven Ornelis voorschotelen. Jupiler geeft een happy hour tussen 18 en 19 uur.

AA GENT

Er bestaat opnieuw twijfel over de blessure van Stefan Mitrovic. Begin januari leek hij op weg naar het Franse Saint-Etienne, maar een vervelende enkelblessure gooide tijdens de medische proeven roet in het eten. Sinds zijn terugkeer in Gent revalideerde de Servische international, maar blijkbaar wil het herstel niet vlotten. “Donderdag onderging Stefan een specifieke scan”, vertelde Yves Vanderhaeghe gistermiddag op de wekelijkse persbabbel. “Vandaag (vrijdag) gaat hij op controle bij een voetchirurg waar een beslissing zal vallen. Mogelijk zal er toch een operatie noodzakelijk zijn, maar hij is dit weekend zeker niet inzetbaar.”

KV OOSTENDE

Franck Berrier (34) werd gisteren uit de selectie van KV Oostende geweerd voor het duel met Sint-Truiden wegens negatief gedrag. Trainer Adnan ­Custovic vindt dat zijn trainingsarbeid te wensen overlaat, dat hij ongeïnteresseerd rondloopt en dat hij dan maar beter jongeren kan meenemen. Eind 2017 werd Berrier al eens twee maanden naar de B-kern gestuurd omdat hij toen op ongeoorloofde ­wijze een transfer naar het Thaise Ratchaburi wilde forceren. De Fransman ­reageerde gisteren op Twitter woest op zijn niet-selectie. “Eerst laten ze me niet vertrekken, nu zit ik niet in de kern. Ze geven me zin om te stoppen en te walgen van mijn passie.”

Het ziet ernaar uit dat het verhaal van Berrier bij KV Oostende helemaal ten einde is. Hij heeft nog een contract tot 2019, maar het nieuwe KVO-bestuur met Peter Callant beraadt zich over de toekomst. Berrier weer in de B-kern of toch maar zijn dure contract laten ontbinden? Volgende week komt er duidelijkheid.

De ziekenboeg raakt aardig gevuld. Nu is ook Rezaeian out met een blessure. Capon keert zo terug op de rechterflank. Ook Jonckheere (enkel), Ndenbe (knie), Conte (adductoren) en Musona (adductoren) zijn er niet bij. Milic staat op één kaart van een schorsing. Voor Rajsel, die terugkeerde bij de beloften, komt de wedstrijd nog te vroeg. Door de vele geblesseerden en de niet-selectie van Berrier werden de jongeren Bataille en D’Haese opgeroepen. Milic staat op één kaart van schorsing.

ANTWERP

Niet alleen Antwerp kende een tegenvallende avond in Genk, zeker ook Obbi Oulare beleefde een wedstrijd om snel te vergeten. Al na een uur moest de aanvaller naar de kant met een nieuwe spierblessure. Dit keer aan de rechterhamstring. Voor Oulare is het al de derde blessure dit seizoen.

KAA GENT

Bij AA Gent lijken Simon en Esiti helemaal klaar voor een wederoptreden bij de beloften, die overmorgen aantreden tegen KV Mechelen. Vanderhaeghe: “Maar ik ben toch een beetje verontrust door het vriesweer.” Over Christiansen viel er ook positief nieuws te rapen. De Deense middenvelder was vorige week al negentiende man en werkte vorige week maandag met de beloften in Oostende 65 minuten af.

KV KORTRIJK

D’Haene heeft zijn contract, dat in juni afliep, verlengd tot 2021. Na Chevalier vorige week is het al de tweede Kerel die zijn contract openbrak. De Boeck zou binnenkort kunnen volgen. Kortrijk en De Boeck zijn on speaking terms en de coach zei al dat hij zijn staf wil behouden. Een handtekening is er nog niet, maar de gesprekken verlopen goed. Ook De Smet is dit seizoen einde contract, al is het niet duidelijk of dat zal worden verlengd.

LOKEREN

Maes wil vanavond niks aan het toeval overlaten en start in principe met dezelfde basisploeg als vorige week tegen Kortrijk. Benchaib pakte tegen Kortrijk zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is dus geschorst. Joher Khadim Rassoul blijft last ondervinden van de hiel en zit niet in de selectie. Steve De Ridder, Mehdi Terki en Marko Miric staan op een kaart van schorsing. Lokeren vertrekt vandaag overigens op tijd richting Eupen. Onderweg houden ze halt om ergens iets te eten.

WAASLAND-BEVEREN

Trainer Sven Vermant neemt dezelfde namen op in zijn selectie voor de wedstrijd tegen Gent als vorige week. Tuur Dierckx en Jens Cools werden eerder deze week succesvol geopereerd en kunnen hun revalidatie starten. Valtteri Moren (diabetes) zit nog niet in de selectie, maar hij is wel op de goede weg. Zo speelde de Finse verdediger maandag voor het eerst nog eens negentig minuten met de beloften en hij verteerde die wedstrijd goed.

KV MECHELEN

KV Mechelen-coach Van Wijk selecteerde twintig namen voor de thuismatch tegen Charleroi. Daarbij geen Ouattara, de jonge Burkinees wordt vervangen door Verdier. Ook Claes valt naast de selectie. Voor de basisploeg maakt Pedersen kans om te starten, met Bandé meer op de flank. De Deen brengt immers ook extra lengte.

STANDARD

De Geschillencommissie heeft de straffen voor Sa Pinto en Mpoku bevestigd. Sa Pinto blijft één speeldag geschorst (plus twee voorwaardelijk), Mpoku moet één match brommen (plus een speeldag voorwaardelijk). Beiden missen het duel met KV Mechelen van volgende week zaterdag. Mpoku kreeg één speeldag (plus een voorwaardelijk) opgelegd voor een incident in de spelerstunnel na de nederlaang bij Zulte Waregem. Match delegate Kris Bellon wilde filmen hoe Pocognoli en Mpoku de kleedkamer van ref Visser betraden, waarop laatstgenoemde met zijn hand op het toestel had geslagen.

STVV

De Roeck houdt vast aan zijn 3-4-2-1 van tegen Anderlecht, maar hij kan niet rekenen op geblesseerden Teixeira en Dussaut (voet). Zij worden vervangen door Antunes en Kitsiou. Voorin krijgt Akpom opnieuw de voorkeur als diepe spits. Vetokele en Boli moeten vrede nemen met een stek op de bank, waardoor er opvallend veel offensief geweld in de dug-out begint in Oostende.