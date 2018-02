Broer van Abdeslam opgepakt in verband met gewapende overval in Molenbeek

Sint-Jans-Molenbeek - De broer van terreurverdachte Salah Abdeslam, Mohamed, is opgepakt in verband met een gewapende overval op ambtenaren van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek op 23 januari. Dat werd door het parket van Brussel bevestigd aan onze redactie.

Hoewel er op het gemeentehuis van Sint-Jans-Molenbeek elektronisch betaald kan worden, zijn er nog veel mensen die in cash betalen. Dat geld wordt dan ook regelmatig naar de bank gebracht. Op dinsdagmiddag 23 januari even na 14u waren drie bedienden van de gemeente onderweg naar de bank met 68.000 euro cash geld toen ze overvallen werden door een persoon met een mes. Volgens de politie en burgemeester Françoise Schepmans moest de overvaller getipt zijn, “want hoe kon de dader anders weten dat er precies op die dag en op dat moment zo een belangrijke som geld naar de bank zou worden gebracht?”

Mohamed Abdeslam is een voormalige werknemer van de gemeente, maar daar werd hij in april 2016 ontslagen na enkele uitspraken over de daden van zijn broer inde Franstalige pers. Burgemeester Schepmans was naar eigen zeggen niet op de hoogte van de arrestatie.

Abdeslam ontkent alle betrokkenheid

“Op donderdag 22 februari werden vier personen gearresteerd en vrijdag werden ze voor de onderzoeksrechter geleid”, zegt Brussels parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. “De onderzoeksrechter heeft twee van hen onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld voor diefstal met geweld in bende met wapenvertoon. Één van die personen is M.A. De andere twee personen werden vrijgelaten.”

Abdeslam zit momenteel dus in voorlopige hechtenis. Het exacte aandeel van Abdeslam in de zaak is nog niet bekend, maar volgens haar advocate Nathalie Gallant ontkent haar cliënt alle betrokkenheid.

Geen onbeschreven blad

Het strafblad van Mohamed Abdeslam is natuurlijk niet te vergelijken met de daden van zijn jongere broer, maar de man is zelf ook geen onbeschreven blad. Abdeslam werd in 2010 al veroordeeld omdat hij als ambulancier lijken bestal. Hij werd daarvoor veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar. Na de aanslagen in Parijs werd Mohamed ook even opgepakt en verhoord. Toen bleek dat hij niet bij de plannen van zijn broers betrokken was, liet de politie hem gaan.