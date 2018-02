Achttien doden bij twee zelfmoordaanslagen in Afghanistan

In de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn zaterdagochtend drie mensen omgekomen en vijf anderen gewond geraakt, enkele uren later kwamen ook achttien soldaten om het leven bij een tweede zelfmoordaanslag.

Zaterdagochtend sloeg een zelfmoordterrorist toe voor de kantoren van de Afghaanse inlichtingendienst NDS in de hoofdstad Kaboel. Het hoofdkwartier van de NDS bevindt zich in de wijk Shash Darak, waar ook onder meer de NAVO en de Amerikaanse ambassade zijn gevestigd. Bij de aanslag is minstens een lid van de Afghaanse veiligheidsdiensten gewond geraakt. Terreurbeweging Islamitische Staat heeft de aanslag opgeëist via het nieuwsagentschap Amaq.

Aanslag op Afghaanse legerbasis

Enkele uren later kwamen ook minstens achttien soldaten zijn om bij een tweede aanslag, ditmaal op een legerbasis in Farah, in het westen van Afghanistan. Die aanslag werd opgeëist door de taliban, zo meldt het ministerie van Defensie. "Een aanzienlijk aantal rebellen heeft de basis van Bala Buluk in Farah aangevallen. Helaas hebben wij 18 soldaten verloren en zijn twee anderen gewond geraakt", zegt de woordvoerder van Defensie. Het leger stuurt versterking ter plaatse.