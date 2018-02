Casteels en Origi kunnen ook onder nieuwe coach niet winnen met Wolfsburg, Mbenza speelt gelijk

Brussel -

Op de 24e speeldag in de Duitse Bundesliga heeft Wolfsburg vrijdag 1-1 gelijkgespeeld bij Mainz. Bruno Labbadia deed in zijn eerste wedstrijd als trainer van Wolfsburg 90 minuten lang een beroep op Koen Casteels en Divock Origi. Landry Dimata liet hij op de bank. In de stand blijft Wolfsburg veertiende, net voor Mainz.