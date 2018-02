Limburgse jager ziet wolf in het donker voor auto opduiken

Een jager heeft donderdagavond in de gemeente Roerdalen in Nederlands-Limburg een wolf gespot. Dat meldt dagblad De Limburger.

Het dier stak de straat over op het moment dat de jager daar met zijn auto reed. “Ik zag z’n ogen oplichten in m’n koplampen. De wolf liep het weiland in. Ik heb mijn auto stilgezet met de koplampen in zijn richting. De wolf bleef zeker een minuut lang rustig staan”, zegt de jager die anoniem wil blijven maar van wie de gegevens bij De Limburger bekend zijn.

De provincie Limburg en de Stichting Wolven in Nederland bevestigen de melding. De provincie neemt de melding zeer serieus omdat die door een ervaren jager is gedaan. Vrijdagmiddag is een deskundige naar het gebied gestuurd om te kijken of er sporen van de wolf terug te vinden zijn.

De Stichting Wolven in Nederland hoopt dat er filmmateriaal opduikt van de wolf in Roerdalen en roept mensen op foto’s door te sturen.

Naya

Dinsdag werd er al een wolf gesignaleerd in Gelderland, op minder dan 200 kilometer van wolvin Naya, die zich in Leopoldsburg heeft gesetteld.