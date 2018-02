DNA-afname bij duizenden Nederlanders begonnen: op zoek naar doorbraak in 20 jaar oude moordzaak

Zaterdag begin in Nederlands Limburg een grote campagne waarbij ongeveer 21.500 mannen zijn uitgenodigd om de komende drie weken DNA af te staan. Dat onderzoek gebeurt in een moordzaak: twintig jaar geleden werd de 11-jarige Nicky Verstappen op de Brunssummerheide vermoord. De dader is nooit gevonden.

Meteen na de verdwijning van Nicky in 1998 zocht Nederland massaal naar de 11-jarige Foto: rr

De 21.500 mannen zijn uitgenodigd om hun wangslijm te laten afnemen. Al het verzamelde erfelijk materiaal wordt vergeleken met DNA dat is gevonden bij Nicky. Het DNA wordt ingezameld in zes afnamelocaties. Als daar een – al dan niet ver - familielid tussen zit, kan dat naar de dader leiden.

Door typische familiekenmerken in het DNA te vergelijken, hoopt justitie op basis van DNA-overeenkomsten een familiestamboom op te stellen die uiteindelijk moet leiden naar de dader. “En ook als de deelnemers geen match hebben met het aangetroffen spoor, dan kunnen veel families worden uitgesloten”, aldus de politie. “Ook dit helpt het onderzoek enorm.”

Een herdenkingsmonument voor Nicky Verstappen Foto: BELGAIMAGE

20.000 mannen

In Brunssum zijn 400 mannen opgeroepen, in Landgraaf 14.000, in Heerlen 4.100. In Heibloem worden 400 mannen verwacht, in Kerkrade 600 en elders in Limburg nog eens 1.200. Buiten Limburg kregen bijna 800 mannen een oproep om DNA af te staan. Het gaat daarbij om mannen die indertijd in de buurt van het zomerkamp woonden. Tijdens dat kamp is Nicky om het leven gebracht.

In oktober vorig jaar is al bij 1.500 mannen DNA afgenomen. Dat ging om mannen die bekend waren met de Brunssummerheide, bijvoorbeeld omdat ze er vaak kwamen. Tot nog toe is bij hen volgens de politie geen match gevonden. In 2011 liet de Nederlandse justitie ook al het graf openen van de man die destijds leider was van het zomerkamp, maar DNA-vergelijking sloot ook hem als dader uit.

Het graf van Marianne Vaatstra Foto: EPA

Marianne Vaatstra

Een soortgelijk verwantschapsonderzoek werd in 2012 uitgevoerd in de omgeving van het Friese Zwaagwesteinde. Daar werden ruim achtduizend mannen opgeroepen. Het leidde tot het oplossen van de uit 1999 stammende moordzaak Marianne Vaatstra.

Meteen na het oplossen van die zaak werd al geroepen om een soortgelijk onderzoek naar de dood van Nicky verstappen. Het DNA dat bij Nicky werd gevonden, was echter te slecht. Door moderne technieken is een klein DNA-spoor dat in 2008 op Nicky’s broek werd gevonden zodanig opgelapt dat het nu een volledig profiel oplevert en dus toch gebruikt kan worden voor een verwantschapsonderzoek.