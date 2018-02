Anderlecht ontkent geruchten: “Geen uitstel aan licentiecommissie gevraagd”

Anderlecht heeft geen uitstel gevraagd aan de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) om zijn licentiedossier in orde te brengen. Dat meldt paars-wit zaterdag. De Brusselaars reageren daarmee op de berichtgeving in Le Soir, Sudpresse en L’Avenir.

“In tegenstelling tot wat vandaag in de media verscheen, staat de directie van RSC Anderlecht erop duidelijk te stellen dat de licentieaanvraag voor het seizoen 2018-2019 het normaal verloop volgt”, zo klinkt het in een persbericht. “RSC Anderlecht heeft géén uitstel aan de licentiecommissie gevraagd. Zoals gevraagd heeft RSC Anderlecht de licentieaanvraag voor 2018-2019 ingediend op 15 februari. Naar gewoonte worden er bijkomende vragen door de licentiemanager gesteld. Deze moeten voor 28 februari beantwoord worden.”

Weldra komt Anderlecht officieel in handen van nieuwe eigenaar Marc Coucke. Zaterdag neemt Coucke in de Versluys Arena al afscheid van KV Oostende, zijn ‘weireldploegsje’. Zondag trekt hij naar het Vanden Stockstadion om de wedstrijd tegen Moeskroen bij te wonen. “De club is verheugd om de heer Coucke morgen te verwelkomen als supporter”, zo luidt het. “Wanneer alle wettelijke procedures, die verband houden met de verkoop van de meerderheid van de RSCA-aandelen aan de heer Coucke, vervuld zullen zijn, zal de heer Coucke de vijfde voorzitter van Royal Sporting Club Anderlecht worden. Dat zal binnen enkele weken het geval zijn.”

