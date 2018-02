De zanger van de Britse soulband “The Real Thing”, Eddy Amoo, is overleden. Dat heeft de groep meegedeeld. Amoo werd 73 en stierf volgens de Britse omroep BBC onverwacht in Australië.

De band uit Liverpool was vooral in de jaren zeventig populair en werd ooit “de zwarte Beatles” genoemd. Hun grootste hit was “You to me are everything”, dat de Britse hitlijsten aanvoerde in 1976. “Eddy was een showman en een legende”, luidt het op de Twitter-pagina van de groep.