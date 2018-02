Hoe kon het zo fout lopen? Niet één maar vier agenten durfden school niet te betreden tijdens schietpartij

Bij de schietpartij op een school in het Amerikaanse Parkland bleven niet één, maar vier agenten in gebreke. Dat blijkt uit getuigenissen van agenten van het politiekorps van een nabijgelegen stadje.

Nikolas Cruz maakte zeventien dodelijk slachtoffers Foto: Photo News

Toen agenten van het nabijgelegen stadje Coral Springs op 14 februari jongstleden in allerijl aankwamen bij de Marjory Stoneman Douglas-school in Parkland waar Nikolas Cruz net daarvoor 17 dodelijke slachtoffers had gemaakt, bleek niet enkel ‘school resource agent’ Scot Peterson daar roerloos toe te kijken, maar troffen ze ook drie agenten van het grotere Broward County aan die met getrokken wapens dekking hadden genomen achter wagens.

De agenten van Coral Springs bestormden het schoolgebouw dan maar zelf op zoek naar de schutter. Pas nadat nog andere agenten van Broward County aankwamen, betraden ook twee agenten van dat korps de school. Het is niet duidelijk of Cruz op dat moment nog aanwezig was in het gebouw.

Tijdens een wake voor de slachtoffers kwam het tot een confrontatie tussen sheriff Scott Israel en burgemeester Goodrum Foto: AFP

Confrontatie tijdens wake

Het feit dat zeker vier politieagenten niet durfden ingrijpen terwijl binnen mogelijk nog kinderen werden gedood, lag Coral Springs-burgemeester Mike Goodrum blijkbaar danig op de lever, want volgens CNN confronteerde hij de volgende dag voor het oog van tientallen getuigen Broward County-commissaris Scott Israel tijdens een wake voor de slachtoffers.

Coral Springs-politiecommissaris Tony Pustizzi liet zijn mannen bovendien in een interne email weten dat “een andere dienst nu de indruk wil wekken dat ze het merendeel van de reddingsinspanningen heeft geleverd. Weet dat deze versie van de feiten besproken zal worden, en dat de waarheid mettertijd aan het licht zal komen.” En in een persbericht klonk het dat “alle actie of gebrek daaraan die de uitkomst van de interventie negatief beïnvloedde onderzocht zal worden.” Twee duidelijke vingerwijzingen naar de collega’s van Broward County… De uitkomst van dat onderzoek wordt eind volgende week verwacht.

Scot Peterson wachtte de uitslag van dat onderzoek niet af, en nam een dag na de schietpartij al ontslag.