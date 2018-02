Manager De Bruyne verklapt: “Real Madrid en Barcelona hebben gepolst voor Kevin”

Kevin De Bruyne is hot. De Rode Duivel is de eerste naam die Pep Guardiola op zijn blad zet en speelt wederom een dijk van een seizoen. Dat is ook de absolute topclubs in Europa niet ontgaan. Manager Patrick De Koster verklapte in een interview met Eleven Sports dat Real Madrid en Barcelona hebben gepolst naar De Bruyne. “Maar hij voelt zich gewoon gelukkig bij Manchester City.”

“Iedereen wist dat De Bruyne zou verlengen bij City. Maar het is zo dat de groten der aarde - die de mogelijkheid hebben om hem te halen - de voorbije maanden gepolst hebben voor de Bruyne, wat er mogelijk is. Maar Kevin voelt zich gewoon zo gelukkig bij Manchester City.”

En wie zijn dan de ‘groten der aarde’? Real Madrid, Barcelona? “Het zijn de enige die dat kunnen hé”, is het duidelijke antwoord van De Koster. “Er zijn er niet veel meer. Oké, het nummer 37 in China kan hem ook betalen, maar dat is geen toekomstperspectief voor Kevin. Hij weet dat hij daar meer kan verdienen dan in Europa, maar wat kan hij daar op zijn leeftijd gaan doen.”

Yannick Carrasco lijkt daar overigens anders over te denken, de winger van Atlético staat dicht bij een Chinees avontuur.