Terreinwagen ramt school in India: 9 doden en 20 gewonden

In India zijn zaterdag negen leerlingen omgekomen en twintig anderen gewond geraak toen een terreinwagen in een muur van hun school is geramd. Sommige slachtoffers werden geraakt door de auto, anderen raakten bedolven onder de muur. De bestuurder sloeg op de vlucht en wordt opgespoord.

De crash gebeurde in de oostelijke staat Bihar. De schooldag was er net afgelopen en de studenten waren de school aan het verlaten toen de terreinwagen kwam aangereden. Schijnbaar verloor de bestuurder de controle over het stuur en crashte hij in het schoolgebouw, zegt de lokale politie.

De leeftijd van de slachtoffers is niet duidelijk, maar in de school zitten leerlingen tussen 8 en 14 jaar. Van de twintig gewonde kinderen verkeren er nog verschillende in kritieke toestand.