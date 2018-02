Echtpaar uit Adinkerke moet drie dagen lang voor brandweercentrale spelen

De Panne - Wie tussen woensdagavond en vrijdag de brandweer van Veurne belde, kwam bedrogen uit: niet de noodcentrale, maar wel een koppel uit Adinkerke nam namelijk de telefoon op. Dat bericht VRT NWS.

Carine Maricau en Danny Maes uit de Doornstraat in Adinkerke werden woensdagavond plots opgebeld met noodoproepen voor de brandweer, terwijl het toch om twee erg verschillende telefoonnummers gaat. Op drie dagen moest het koppel een twintigtal mensen helpen, waaronder een man die in paniek belde omdat zijn schouw in brand stond. “Na het zoveelste verkeerd verbonden gesprek, dachten we dat mensen ons voor de gek aan het houden waren. We wisten pas wat er gaande was nadat we zelf werden opgebeld door de dispatching”, aldus Carin.

De brandweerzone Westhoek was op de hoogte van het probleem, dat intussen verholpen is. “Het probleem moet bij de operator gelegen hebben, namelijk bij de doorschakeling van onze nummers. Daar moet iets grondig fout gelopen zijn. Bij noodgevallen is het overigens niet de bedoeling om rechtstreeks naar de brandweer in Veurne te bellen, maar naar het noodnummer 112”, aldus een woordvoerder.

In de tussentijd deden Danny en Carine trouw hun burgerplicht: “Ik dacht erover om niet meer op te nemen na de zoveelste telefoon, maar ik wil het niet op mijn geweten hebben dat mensen in nood niet worden geholpen”, aldus Carine.