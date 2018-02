Tottenham-coach looft zijn Rode Duivels: “Dembélé is op het niveau van Maradona en Ronaldinho”

Tottenham moest het een tijdje doen zonder Toby Alderweireld, maar weinig puntenverlies heeft dat niet tot gevolg gehad. Zomeraankoop Davinson Sanchez ontwikkelde zich tot een uitstekende compagnon voor Jan Vertonghen centraal in de defensie, waar onze landgenoot een hoog niveau haalt. Coach Mauricio Pochettino strooit met lof. “Hij is één van de beste centrale verdedigers in Europa.” Ook voor Mousa Dembélé had de trainer nog maar eens grootse woorden over. “Ik plaats hem op het niveau van Maradona en Ronaldinho.”

Tottenham-coach Pochettino stak vrijdag op zijn persconferentie de loftrompet over Mousa Dembélé. HIj vergeleek de Rode Duivel met enkele legendarische voetballers. “Ik heb al gezegd dat hij een voetballend genie is. Ik plaats hem in dezelfde categorie als Ronaldinho, Maradona en Okocha, spelers met wie ik op het veld heb gestaan,” verklaarde de voormalige Argentijnse international.

“Voor mij hoort Dembélé bij de meest talentvolle spelers uit de geschiedenis van het voetbal. Hij geeft blijk van een uitzonderlijke vorm en verdient dan ook alle lof die hij momenteel krijgt,” vervolgde de oefenmeester.

De 30-jarige Dembélé speelt sinds 2012 bij de Spurs. De Rode Duivel schittert dit seizoen bij de Engelse uittredende vicekampioen. Op 13 februari zette Tottenham nog een sterk resultaat neer op het veld van Juventus in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. Het werd 2-2 toen, waardoor de Londense club zijn kansen bewaart om naar de kwartfinales door te stoten.

Ook loven woorden voor Vertonghen

Toen Alderweireld begin november voor langere tijd uitviel, vreesde men dat het Tottenham wel wat punten kon kosten. Maar in de 20 matchen zonder Alderweireld verloren de Spurs slechts drie keer en werd in de Premier League de scalp gepakt van onder meer Manchester United en Arsenal. Bovendien klinken de geruchten steeds luider dat de Spurs eraan denken om Alderweireld komende willen verkopen. De onderhandelingen over een contractverlenging zitten muurvast. De verdediger zou een loon van 150.000 pond per week eisen, wat de Noord-Londens club niet wil betalen. Nu het duo Sanchez-Vertonghen zo’n sterke indruk nalaat, lijken de Spurs ook minder afhankelijk te zijn van Alderweireld.

Foto: Photo News

“Jan is héél compleet”

Vooral Vertonghen acteert de laatste tijd op hoog niveau. Dat vindt ook coach Pochettino. “Ik ben trots op het niveau dat Jan haalt, op en naast het veld”, aldus de Argentijn vrijdag op zijn persconferentie. “In mijn ogen is hij één van de beste centrale verdedigers in Engeland en Europa.”Hij heeft ongelooflijk veel talent, fysieke conditie, techniek en hij heeft veel vooruitgang geboekt op het mentale aspect. Hij is héél compleet. Hij verdient deze lof, want hij werkt hard om het niveau te halen dat hij nu haalt. Hij is een sleutelspeler.”

In het verleden durfde Vertonghen het kopje al wel eens te laten hangen. Dat zag ook Pochettino, nog voor hij aangesteld werd bij de Spurs. “Toen ik aankwam, zei ik hem: ‘Waarom ben je zo. Je bent hier om te vechten, je bent een krijger.’ We hebben hard aan de aspect gewerkt. Het klopt dat we wel eens botsten, want hij is slim en wil altijd een reden. Maar als het erop aankomt, apprecieer ik enorm zijn inzet en wat hij doet voor de ploeg.”

Sanchez en Vertonghen achtervolgen Lacazette: “Het klikt tussen die twee” Foto: EPA-EFE

“Jan en Sanchez zijn een uitstekend duo”

En de lofrede stopt maar niet. “Hij weet dat hij sterk is. Hij ziet eruit alsof hij 20 jaar oud is, hij loopt zo snel. Hij is zoals mijn nieuwe hond (een Rhodesian Ridgeback, red.). Zijn fysiek is geweldig. Het is genetisch, hij is een atleet. Vertonghen kan doorgaan tot zijn 40e.” De Rode Duivel staat dus wel niet langer naast landgenoot en maatje Alderweireld, maar ook met de Colombiaan Sanchez lijkt het te klikken. “Het is een fantastisch duo. Het klikt tussen hen sinds Davinson is gearriveerd. Het is belangrijk om een mix van ervaring en jong talent te hebben. Davinson heeft veel energie en is snel, maar moet nog werken aan bepaalde zaken. Jan is perfect om hem daarin te begeleiden.”

Wat met Alderweireld?

En achter die twee komt nog de jonge Juan Foyth. “Hij is een groot talent, maar moet nog wennen aan de Premier League. Hij gaat nog veel mensen verrassen.” Is Alderweireld dan nog wel nodig? “Natuurlijk. Toby is een speler van ons.” Maar de Argentijn lijkt wel rekening te houden met een toekomst zonder de Belg. Die lijkt overigens het duel met Crystal Palace te missen met een nieuwe blessure. “We kunnen pas zaterdag beslissen of hij fit is voor zondag. Hij bezeerde zijn been, we hopen dat het niet erg is.”