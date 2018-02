Drie verkleumde puppies achtergelaten in Harelbeke: “Hoe kan je zo harteloos zijn?”

Harelbeke - In het provinciaal recreatiedomein De Gavers in Harelbeke hebben medewerkers van een lokaal dierenasiel vrijdag drie verkleumde puppies gevonden. Het asiel roept mensen ook op om ongewenste dieren niet zomaar achter te laten.

Wandelaars merkten de puppies vrijdag op en verwittigden de politie, die vervolgens het dierenasiel inschakelde. Daar vraagt men wie informatie over “wie deze kleintjes in de vrieskou heeft achtergelaten” heeft die (eventueel anoniem) te melden. Vrijwilligers doorzochten ook de omgeving, maar vonden geen andere achtergelaten dieren.

Het asiel benadrukt nog eens dat “pups die u naar het asiel brengt niet gechipt en geregistreerd moeten zijn. Dus indien u ongewenste pups heeft: breng ze gewoon in het asiel binnen in plaats van ze te dumpen!”

Verontwaardiging

Ook op sociale media reageren vele mensen verontwaardigd. “Hoe harteloos kan je zijn. Het is berekoud buiten, en dan zo die kleintjes dumpen”, “Schandalig voor de rotzakken die deze beestjes in deze omstandigheden achterlaten!”, “Wat schofterig”, “Schandalig, gelukkig zijn de beestjes gered”, “Wat een laffe streek om zo’n hulpeloze wezentjes in de vrieskou achter te laten. Wie zo iets doet heeft geen hart!”, en “Ik hoop dat ze een warme thuis hebben binnenkort.“