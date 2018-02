Vrouw wil selfie met haar kat maar dat loopt fout af

Katten zijn eigenzinnige dieren zeggen ze wel eens. Deze Russische vrouw kan dat alleszins beamen maar kan er wel nog om lachen. Want toen ze een selfie probeerde te nemen met haar kat kreeg ze geen lief kopje, maar wel een slag in haar gezicht.

De jongedame zat helemaal klaar met getuite lippen en haar mooiste blik. Ze wachtte alleen nog op een mooie pose van haar kat om een selfie te maken. En die kat, ja die was er, maar in plaats van lief te kijken, sloeg ze haar baasje in het gezicht. De vrouw kon er gelukkig om lachen en deelde het filmpje op sociale media.

Een mooie foto heeft ze dan misschien niet gekregen, maar haar filmpje gaat momenteel wel viraal.