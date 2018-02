Emotioneel afscheid van doodgereden Nikita (16): “Het huis is leeg, stil en anders”

Lochristi / Destelbergen - Honderden vrienden, klasgenoten en familieleden hebben zaterdagmiddag afscheid genomen van Nikita, het 16-jarige meisje dat maandag om het leven kwam bij een ongeval op weg naar school. Het werd een emotioneel afscheid, waarop haar lievelingsmuziek gespeeld werd, en waarop ontroerende teksten van haar vriendinnen en haar zus voorgelezen werden. “Het huis is stil, leeg en anders.”

De 16-jarige Nikita Everaert uit Destelbergen kwam maandagvoormiddag om het leven bij een ongeval op een zwart kruispunt. Ze was op weg naar school. Een vrachtwagen die rechtsaf sloeg, merkte het fietsende meisje niet op. Nikita kwam onder de vrachtwagen terecht en overleefde de aanrijding niet.

Zaterdagmiddag kwamen honderden vrienden en familieleden samen in het crematorium Westlede in Lochristi, op amper enkele kilometer van de plaats van het ongeval, om afscheid te nemen van Nikita. Het was een emotioneel afscheid, met ontroerende teksten van haar zus Mila, van haar nichtje Leila en van haar vriendinnen. Allemaal hadden ze lovende woorden over voor hun vriendin.

Foto: jcd

“Dit is absurd en onaanvaardbaar”, klonk het. “Het voelt alsof we allemaal een beetje sterven” en “Eén fataal moment maakt een einde van het leven van een meisje in de fleur van haar leven.” “Iets moois als jij verdient geen einde.”

De aangrijpendste woorden kwamen van haar zus Mila. “Ik hoop dat je geen pijn hebt gehad”, schreef die in een tekstje. “Het huis is stil, leeg en anders. We zullen je kamer inrichten zoals jij het wou.”

Haar vriendin Noa beloofde dat ze “BFF zouden blijven voor het leven”. Ze hoopte “ dat jij elders de mooiste, tofste jongen mag tegenkomen.”

Zwart kruispunt

De dood van Nikita deed de discussie over de veiligheid van fietsers in het verkeer weer losbarsten. Zeker toen bleek dat het kruispunt waar het meisje stierf al vijftien jaar op de lijst van zwarte punten stond, maar dat er nog altijd niets in huis gekomen is van de herinrichting.

LEES OOK. Nikita (16) sterft op zwart kruispunt dat 15 jaar geleden aangepakt had moeten worden: “Schuldig verzuim”

De ouders van Nikita reageerden ontgoocheldtoen bleek dat het kruispunt al 15 jaar op een heraanleg wacht. “Hoeveel kinderen moeten er nog sterven? Altijd die beloftes, maar waarop gebeurt er nooit wat?”

LEES OOK. Ouders doodgereden Nikita (16): “Ministers beloven veel, maar er gebeurt niets. Hoeveel kinderen moeten er nog sterven?” (+)