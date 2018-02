Vooral mannen tussen 31 en 40 jaar gebruiken gsm achter het stuur

Het aantal overtredingen van gsm-gebruik achter het stuur is de laatste jaren geleidelijk gedaald, tot 108.683 in 2016. Opvallend is dat dubbel zoveel mannen als vrouwen een overtreding maakten. De groep tussen 31 en 40 jaar is recordhouder voor wat gsm’en achter het stuur betreft. Dat meldt CD&V-Kamerlid Franky Demon, die de cijfers opvroeg.

“Die fractie van een seconde dat mensen met hun gsm bezig zijn achter het stuur, kan nochtans grote schade en zware verkeersongevallen veroorzaken”, zegt Demon. “Ook de boetes zijn niet mals. 110 euro bij onmiddellijke inning, en als er wordt doorverwezen naar de rechtbank kan dit al snel oplopen.”

Brussel en Antwerpen zijn koplopers en stelden in 2016 samen 43,5 procent van alle overtredingen vast, waarvan 23 procent van de overtreders in Brussel en 20,5 procent in Antwerpen.

Volgens Demon kunnen apps die een gsm blokkeren tijdens het rijden, “een goed hulpmiddel zijn voor wie echt geen zelfdiscipline heeft”. Doelgroepgerichte campagnes blijven volgens hem een must, voornamelijk naar de dertigers die de grootste gsm-gebruikers zijn in de wagen. “Maar het is vooral een mentaliteitsverandering die er moet komen: gsm’en en rijden gaan niet samen. Ook de medepassagiers kunnen hier een rol in spelen. Zij kunnen erop wijzen dat een gsm gebruiken in de wagen not done is.”