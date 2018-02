Eekhoorn hindert snowboardster tijdens reuzenslalom maar kan net op tijd weglopen

?? Oh jeetje! Een ongenode gast op de piste ?? Scherp as always, @nsauerbreij en @IvovanHaaren1 #PyeongChang2018 #Olympics #OS2018 #eekhoorn #squirrel pic.twitter.com/XosutnVnaY

Het scheelde geen haar of de Oostenrijkse Daniela Ulbing kon haar hele ervaring op de Winterspelen vergeten door een eekhoorn. Het beestje kwam plots tevoorschijn toen ze de berg afdaalde en miste maar net het snowboard van de vrouw.

Daniela Ulbing had haar reeks gewonnen in de reuzenslalom maar daar werd niet veel over gesproken. Hét onderwerp van de dag was de eekhoorn die de vrouw op een zucht gemist heeft. Was het diertje één seconde later geweest, dan waren de twee tegen elkaar gebotst.

Later in de kwartfinales moest de vrouw de duimen lggen voor favoriet Ester Ledecka die het goud mee mocht nemen naar huis.