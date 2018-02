Rode Kruis stelt nieuwe stickeractie voor

Rode Kruis Vlaanderen heeft zaterdag haar jaarlijkse stickeractie voorgesteld. Dit jaar heeft stripfiguur Robbedoes de eer om op de iconische zelfklever te pronken. “Net als onze meer dan 13.000 vrijwilligers staat Robbedoes samen zijn vrienden altijd en overal klaar om te helpen en problemen op te lossen”, klinkt het.

De sticker toont Robbedoes die eerste hulp toedient mét zijn hoogsteigen exemplaar van het eerstehulphandboek ‘Help!’ van Rode Kruis Vlaanderen. “Hij kan zo toekijken dat het verband op een juiste manier wordt aangebracht. Robbedoes krijgt daarbij de hulp van zijn beste vriend Kwabbernoot, graaf van Rommelgem en Spip, hun eigenzinnige eekhoorn.” zegt tekenaar Charel Cambré.

Opbrengsten

De Vlaming kan dit jaar van 19 april tot en met 3 mei opnieuw een sticker kopen. De kostprijs is nog steeds 5 euro en gaat integraal naar één van de 241 lokale afdelingen van Rode Kruis Vlaanderen. Die opbrengsten zorgen ervoor dat de vrijwilligers in staat zijn om te helpen wanneer het echt telt. Een voorbeeld is de recente inzet bij de explosie in januari op de Paardenmarkt in Antwerpen: de hulpdiensten rukten meteen uit en ook onze hulpverleners en medische middelen werden ingezet.