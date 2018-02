Canadese premier verbaast vriend en vijand met dansmoves

Justin Trudeau, de Canadese premier, heeft tijdens een etentje in India iedereen verbaasd. De man trok namelijk zijn dansschoenen aan en gaf het beste van zichzelf op het podium. Daarna maakte hij plaats voor professionele dansers.

Trudeau wilde duidelijk geen stijf diner in New Delhi donderdag. Toen aangekondigd werd dat een groep dansers de 'Bhangra' zouden dansen, werd de premier uitgenodigd om hetzelfde te doen. Hij twijfelde geen seconde en liet zich gaan, wat niet door iedereen gesmaakt werd. "Kan iemand hem eraan herinneren dat hij een premier is?", klonk het onder andere. Maar anderen vonden het dan weer geweldig. "Fantastisch dat hij laat zien dat hij ook maar een 'gewone' mens is."