Uitbater café in kritieke toestand naar ziekenhuis na steekpartij

Schaarbeek - Op de Leuvensesteenweg in Schaarbeek is vrijdagnacht de uitbater van een café neergestoken. De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet langer in levensgevaar. Dat meldt het Brusselse parket. Twee verdachten zijn opgepakt en worden zaterdagavond voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

De feiten vonden afgelopen nacht rond 2.50 uur plaats. Om een nog onduidelijke reden kwam het in het café tot een hoogoplopende ruzie, die uitmondde in een vechtpartij. De café-uitbater kreeg daarbij verschillende messteken. De man raakte zwaargewond en verkeerde enige tijd in levensgevaar maar volgens het Brusselse parket is dat gevaar intussen geweken.

Twee mannen, de vermoedelijke daders, werden gearresteerd en het parket vraagt dat ze onder aanhoudingsbevel worden geplaatst.