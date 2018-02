Twee Roemenen stelen diesel uit vrachtwagen van werkgever

Brugge - De Brugse onderzoeksrechter heeft twee Roemenen aangehouden voor het stelen van diesel. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De verdachten werden donderdagavond betrapt in de achterhaven van Zeebrugge.

Een patrouille van de scheepvaartpolitie zag donderdagavond twee trekkers en een personenwagen in de achterhaven van Zeebrugge. De politie stelde vast dat twee mannen diesel uit de tank van de vrachtwagen in bidons aan het overladen waren. Er werd ook een man gearresteerd die op een stapelbed in de vrachtwagen lag, maar hij werd ondertussen vrijgelaten.

De twee verdachten werden zaterdag door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van diefstal ten nadele van hun werkgever. A.C. (25) en C.L. (24) zijn beiden afkomstig uit Roemenië. De Brugse raadkamer beslist dinsdag of ze langer in de cel moeten blijven.

Volgens het parket houdt de scheepvaartpolitie bewust ook in de achterhaven een oogje in het zeil. “Het gebeurt wel meer dat vrachtwagenchauffeurs, uit ontevredenheid of uit geldgewin, brandstof stelen ten nadele van hun werkgever, en die brandstof dan verder verkopen. Dergelijke feiten doen zich voor in de achterhaven of in straatjes waar men hoopt niet gecontroleerd te worden”, aldus procureur Frank Demeester.