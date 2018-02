Aapje wordt vrijgelaten in het wild en krijgt meteen hartverwarmende knuffel van familie

In het begin van dit jaar werd Pearce het aapje gevonden door een toerist. Pearce had een grote wonde aan zijn been en was zijn familie kwijt. De toerist besloot het dier naar een opvangcentrum te brengen zodat het verzorgd kon worden. Vorige week was de tijd eindelijk rijp voor Pearce: hij was volledig genezen en mocht terug naar zijn familie, wat voor een hartverwarmend moment zorgde.

Na een intense verzorging van twee maanden was het de grote dag voor Pearce. Hij mocht terug het wild in en kon dus naar zijn familie toe. Toen de verzorgers van het Umsizi Vervet Rescue Centre in Zuid-Afrika zijn doos openmaakten, ging hij meteen naar zijn familie waar zij klaar stonden om Pearce een dikke knuffel te geven.