KV Oostende neemt naast Coucke ook afscheid van Devroe: weg ligt open voor overstap naar Anderlecht

KV Oostende heeft voor de thuismatch tegen STVV afscheid genomen van voorzitter Marc Coucke, die de sjaal symbolisch doorgaf aan opvolger Peter Callant. Opvallend is dat er voor de match in de VIP-zaal ook afscheid werd genomen van technisch directeur Luc Devroe. Hij lijkt Coucke te volgen naar Anderlecht.

Foto: Photo News

Dat Devroe de overstap naar Anderlecht zou maken, deed al langer de ronde, maar is nog steeds niet officieel. Het is nog niet exact bepaald wanneer de voormalige technisch directeur van Club Brugge aan de slag zal gaan in het Astridpark, maar zijn overstap lijkt niet lang meer op zich te zullen laten wachten.

Voor de aftrap kreeg Coucke met een vette knipoog een beker overhandigd van Kamagurka. “Omdat trofeeën winnen op korte termijn toch niet zal lukken bij je nieuwe ploeg”, zei hij er met een grijns bij.