Vrouw beboet voor parkeerschijf die dochter maakte: mag het of mag het niet?

Leuven - Een door zoon of dochter gemaakte parkeerschijf: heel wat ouders hebben er wel eens één gekregen voor Vader- of Moederdag. Maar een vrouw schrok zaterdag toen ze beboet werd voor het gebruik ervan. “Parkeerschijven moeten nu eenmaal beantwoorden aan bepaalde technische vereisten”, aldus de Leuvense politie.

Evelien Vanheer trok zaterdagmiddag met haar moeder naar de Kringwinkel, op de IJzerenmolenstraat in Heverlee. De dames hadden een parkeerschijf in de auto achtergelaten en kwamen na 50 minuten weer aan hun voertuig aan. Geen probleem, zou je dan denken.

“Maar er zat een boete van 27,50 euro onder de ruitenwisser”, zegt Vanheer. Het probleem was de parkeerschijf. “Drie jaar geleden hebben we die van onze dochter Claire, die nu al 5 jaar is, gekregen als cadeau voor Vaderdag. Origineel, handig en persoonlijk: geweldig. We gebruiken ze sindsdien altijd en overal. Dat is nooit een probleem geweest, tot vandaag.”

De vrouw vecht de boete aan en hoopt ze niet te moeten betalen. “Ik sprak wat verderop een politieagent en die zei me dat de parkeerkaart wel degelijk geldig is.”

Wettelijke bepalingen

Navraag bij de Leuvense politie biedt echter weinig hoop voor de vrouw: "Parkeerschijven moeten nu eenmaal beantwoorden aan bepaalde technische vereisten", aldus commissaris Marc Vranckx.

Wettelijk is bepaald dat een parkeerschijf blauw en wit moet zijn, 10 centimeter op 12,5 centimeter groot, met de cijfers 1 tot en met 12 12 millimeter groot, en de cijfers 13 tot en met 24 5 mm groot. Enkel op de achterzijde mag de gebruiker een parkeerschijf eventueel personaliseren.

VAB: "Politie had ook tolerant kunnen zijn"

Ook Geert Popelier, jurist van automobilistenvereniging VAB, bevestigt dat mevrouw Vanheer strikt genomen in fout was: "Het gaat om een gereglementeerd document dat aan bepaalde vormvoorwaarden moet voldoen. Als dat niet het geval is, dan is het document niet geldig en mag je het niet gebruiken. Dus ja: de politie heeft in dit geval een geldige basis om een boete te geven."

"Maar het moet gezegd: de verbalisant heeft de wet hier natuurlijk strikt geïnterpreteerd. Hij of zij had ook tolerant kunnen zijn, aangezien de dame naar de geest van de wet de voorwaarden naleefde. Dan zou je ook een waarschuwing kunnen geven, of niet bestraffen."

"Mevrouw Vanheer kan de boete altijd aanvechten voor rechtbank, en dan zou de rechter ook kunnen oordelen dat er gezien de omstandigheden geen straf nodig is. Maar de vraag is natuurlijk of dat voor kleine overtreding als deze de moeite is, en of het bedrag dat ze nu moet betalen in verhouding staat tot de moeite die ze moet doen om dat af te dwingen."