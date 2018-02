Vernielingen en opstootjes na avondwandeling: opstand in gevangenis van Merksplas

Merksplas - In de gevangenis van Merksplas hebben 28 gedetineerden vrijdagavond geweigerd om na de avondwandeling terug te keren naar hun cel. Er werden vernielingen aangebracht. Twaalf gevangenen zijn overgeplaatst.

“Het was al de hele dag onrustig”, zegt een welingelichte bron bij de gevangenis van Merksplas. “Twee gedetineerden die samen in een cel zitten maar elkaar niet kunnen uitstaan, hadden het opnieuw aan de stok gekregen. Elk heeft zo zijn aanhang en dat leidde tot opstootjes en ongehoorzaamheid na de avondwandeling.” Enkele tientallen gedetineerden weigerden terug te keren naar hun cel.

Gedragsproblemen

Maar er was nog meer loos. “Een andere gevangene, die eerstdaags zou vrijkomen en normaal al eens buiten mocht om ‘de wereld te verkennen’, kreeg uiteindelijk een weigering wegens een gedragsprobleem. Hij mocht niet buiten, was boos en dat leidde eveneens tot problemen. Er werd getrokken en geduwd. Twee ruitjes zijn gesneuveld.”

In mei 2016 raakten in Merksplas nog tweehonderd gedetineerden betrokken bij de grootste gevangenisopstand in ons land. Foto: Kristof Van Accom

“In totaal hebben 28 personen geweigerd om binnen te komen na de avondwandeling”, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerder van het gevangeniswezen. De politie werd rond 22 uur ter plaatse gestuurd.

Overgeplaatst

“Het personeel, met steun van de federale en lokale politie, heeft zeer adequaat gehandeld en omstreeks 1.30 uur was de situatie weer volledig onder controle. Twaalf gedetineerden zijn overgebracht naar drie naburige gevangenissen. Er vielen geen gewonden. Alle 28 gedetineerden dienen een tuchtprocedure te ondergaan. In de loop van het weekend zal de directie hen verhoren”, aldus de woordvoerder.

Volgens Van De Vijver werd de federale politie erbij geroepen omdat zich in dezelfde gevangenis eerder al een opstand had voorgedaan. In mei 2016 raakten tweehonderd gedetineerden betrokken bij wat de grootste gevangenisopstand in ons land wordt genoemd. Vorige maand kregen deelnemers daarvoor celstraffen tot twaalf jaar opgelegd.