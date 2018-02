Professor zit verveeld met fout in rapport over kernuitstap: “Schrijffout, geen rekenfout”

In het meest gunstige scenario zal de kernuitstap niet 15 miljoen euro, maar wel 150 miljoen euro kosten. De Gentse professor Johan Albrecht, wiens expertise net gevraagd werd om met sluitend cijfermateriaal de politieke meningsverschillen te beëindigen, maakte een fout in zijn studie. “Vervelend, maar het gaat niet om de hoofdberekening. Wel om een extra oefening in een scenario met een zeer lage, maar weinig realistische gasprijs.”

“Eigenlijk is het geen rekenfout, maar een schrijffout”, zegt professor milieu-economie Johan Albrecht (UGent). “In de tabellen staan immers wel de juiste cijfers, maar in de tekst staat het verkeerd.”

In een scenario dat uitgaat van lage gasprijzen in 2030, zouden we volgens het rapport zonder kernenergie 2,16 miljard euro moeten betalen. Als we in datzelfde scenario echter twee van de zeven kernreactoren openhouden, zou dat 2,01 miljard euro kosten. Het verschil tussen die twee bedragen is niet 15 miljoen euro, zoals in de studie staat te lezen, maar 150 miljoen euro. “Een groot verschil”, zegt Andries Gryffroy, energiespecialist van N-VA, die zich als enige meerderheidspartij verzet tegen een kernuitstap in 2025.

Meteen gebeld

Professor Milieu-economie Johan Albrecht (UGent): “Vervelend, maar zoiets kan gebeuren. En aan de basisresultaten verandert het niets.” Foto: ID/ Steven Richardson

“Ik had de fout vrijdag ook gezien,” zegt Albrecht, “en ik heb meteen naar minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) gebeld om ze recht te zetten.”

Marghem had op Albrecht net een beroep gedaan omdat haar coalitiepartners om steviger cijfermateriaal hadden gevraagd over de kostprijs van de kernuitstap. “Dit is vervelend”, zegt Albrecht. “Maar zoiets kan gebeuren. En aan de basisresultaten verandert het niets.” De uitkomst van de hoofdberekening blijft op 900 miljoen euro liggen.

“Deze oefening is alleen gemaakt voor wanneer zowel de gasprijs als de CO2-prijs laag zou zijn en wanneer we kunnen beschikken over zeer efficiënte gascentrales. Heel realistisch is dat niet, maar ik wilde het toch eens berekenen omdat de gasprijs de afgelopen vijf jaar is gedaald. In werkelijkheid zal de kostprijs ergens tussen die 900 en 150 miljoen euro liggen.”

Politieke keuze

Dat Marghem, zonder dat ze het volledige rapport had vrijgegeven, woensdag al communiceerde dat elk gezin jaarlijks 15 euro extra zal moeten betalen, vindt Albrecht niet zo een probleem. “Op zich is het te verdedigen om de kostprijs zo toegankelijk mogelijk te vertalen naar een groot publiek. Alles hangt natuurlijk wel af van de kostenverdeling tussen gezinnen en bedrijven. Maar dat is een politieke keuze.”