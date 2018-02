Nog even wachten met ijspret: “We raden iedereen af om nu al het ijs op te gaan”

Met temperaturen tot -10 ’s nachts en een heuse ‘polar vortex’ wordt het bibberen de volgende dagen. Het agentschap Natuur en Bos waarschuwt om dit weekend nog niet naar vijvers, beken of kanalen te trekken om te schaatsen: “Blijf weg van het ijs, het is nog niet dik genoeg.”

In een interview met VRT Nieuws vertelt Marie-Laure Vanwanseele van Agentschap Natuur en Bos dat het ijs vaak nog te dun is als je wat dieper op de plas gaat, ook als is het ijs vrij dik in de buurt van de randen. Bovendien maken vogels zoals eenden ’s nachts soms gaten in het ijs. “We houden het nauwlettend in de gaten. We verwachten in de loop van volgende week toch groen licht voor een aantal plaatsen indien het zo hard blijft vriezen.”

Toch is het ook daar wachten op officiële toestemming, want tot nader order is het verboden om zich op natuurijs te begeven. Zelfs al lijkt een vijver of beek stevig dichtgevroren, het is de burgemeester die samen met de brandweer beslist of het ijs veilig genoeg is om er op te schaatsen. “We meten het eerst altijd goed, zodat we absoluut zeker zijn dat het veilig is”, vertelt Vanwanseele.

Nog even wachten met die ijspret dus. Uitstel is echter geen afstel, want volgende week blijft koud en vaak zonnig. Lokaal kan wel winterse neerslag vallen. Vanaf woensdag lijkt het overal te gaan vriezen, zowel overdag als ‘s nachts. De minima liggen begin volgende week tussen -2 en -10 graden en zakken gaandeweg richting -5 en -15 graden op donderdag. In de Ardense valleien kan het lokaal nog iets kouder worden.

Op Natuurenbos.be/schaatsen vindt u een lijst met potentiële schaatsvijvers. Enkel op de vijvers met een groen bolletje ernaast mag worden geschaatst.