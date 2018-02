Zware ravage nadat Porsche zich in brughuisje boort

Mechelen - Een 29-jarige chauffeur heeft in de nacht van zaterdag op zondag een behoorlijke ravage aangericht op de Battelsesteenweg in Battel (Mechelen). Het voertuig, een Porsche, boorde zich met zijn snuit in een brughuisje. De bestuurster liep lichte verwondingen op.

Het ongeval vond rond 2u15 plaats. Of overdreven snelheid of intoxicatie eventueel een rol speelden, zal het onderzoek moeten uitwijzen, zegt de politie. De bestuurster, een 29-jarige vrouw raakte gewond. Haar passagier, een man van 36, kwam ongeschonden uit de auto. De sportwagen raakte zwaar beschadigd en moest worden getakeld.

Ook het brughuisje raakte zwaar beschadigd. De brandweer kwam ter plaatse om het gebouw te stutten. Een kast met allerlei belangrijke technische schakelingen om de brug te bedienen, heeft ook schade opgelopen.

“Aanzienlijke schade”

Daardoor is de brug niet meer bedienbaar. Er is geen scheepvaartverkeer mogelijk, het autoverkeer wordt omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel door.

“De scheepvaart is gestremd en dat zal voorlopig zo blijven tot we een oplossing vinden voor de ravage. De elektriciteit is om veiligheidsredenen uitgeschakeld”, zegt Kevin Polfliet van waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg. Het kanaal is relatief klein, al benadrukt Polfliet dat er toch een aantal bedrijven goederen laden of lossen langs de waterweg. Schepen tot circa 1.350 ton kunnen de waterweg gebruiken en er is volgens Polfliet ook containervaart.

“De schade is aanzienlijk. Een concrete timing voor de herstellingswerken kunnen we nog niet geven. Maandag komt een aannemer langs om te kijken wat er moet gebeuren. Een piste die we kunnen bekijken is, als we de elektriciteit opnieuw kunnen inschakelen, om de brug op afstand te bedienen”, aldus Polfliet nog.

