Chinese club dankt twee spelers af: deur wijd open voor transfer Carrasco

De kansen op een Chinese transfer voor Rode Duivel Yannick Carrasco zijn weer gestegen. Dalian Yifang zit al een tijdje achter de middenvelder aan en heeft nu twee offensieve spelers aan de deur gezet. Dat zou kunnen betekenen dat de Chinese voetbalclub, die maximaal slechts drie buitenlanders in de ploeg mag hebben, nu plaats heeft voor nieuwe sterren. Yannick Carrasco en Fernando Torres? “De deal is voor 90% rond.”

Volgens de Spaanse sportkrant Marca heeft Dalian Yifang de Zimbabwaan Nyasha Mushekwi en de Fransman Yannick Boli bedankt voor bewezen diensten en aan de deur gezet. Beide basisspelers vormden vorig seizoen het offensieve compartiment van de Chinese eersteklasser en hadden allebei een belangrijk aandeel in de promotie naar de Chinese Superliga.

Dat de Chinese eersteklasser twee buitenlanders laat gaan, kan een indicatie zijn voor een mogelijke transfer van Rode Duivel Yannick Carrasco en Spanjaard Fernando Torres. Maar in China geldt er een speciale ‘Chinezen-regel’, die stelt dat iedere voetbalploeg maximaal drie buitenlanders op het veld mag brengen. De Chinezen kochten eerder deze maand de Portugese verdediger José Fonte van West Ham.

Volgens een Chinese bron zoude de afspraken met Carrasco over de voorwaarden en de werkdocumenten voor negentig procent rond zijn. Dat net Dalian Yifang geïnteresseerd is in twee Atelti-spelers mag geen verrassing heten. Want de club is eigendom van de Wanda-groep, ook eigenaar van.. inderdaad, Atletico Madrid.

Bij een eventuele overgang zou 30 miljoen euro gemoeid zijn. Carrasco’s vorige club Monaco krijgt 25 procent van het bedrag. Voor woensdagavond moet de deal wel beklonken zijn, want dan sluit de Chinese transfermarkt.