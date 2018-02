China maakt weg vrij voor langere ambtstermijn van president Xi

De Chinese communistische partij heeft zondag voorgesteld om de grondwettelijke grens van twee opeenvolgende presidentstermijnen op te heffen. Dat melden Chinese staatsmedia. Daarmee ligt de weg voor president Xi Jinping open om langer aan de macht te blijven.

Het beslissingnemende centraal comité van de partij is akkoord om verwijzingen in de grondwet te schrappen, die stipuleren dat het Chinese staatshoofd niet meer dan twee opeenvolgende ambtstermijnen - twee maal vijf - mag uitoefenen.

Xi is al president sinds 2013. Normaal dient hij dus in 2023 op te stappen. De grondwettelijke bepaling is het enige dat Xi - ook hoofd van de partij en van het leger - weerhoudt om ook na 2023 aan de macht te blijven in China. Er werd in het verleden al meermaals gespeculeerd dat Xi langer als president zou wllen aanblijven.