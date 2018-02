Overwinning voor Theo Francken: ook Albanië nu op lijst van veilige landen

De Raad van State heeft in een recent arrest geoordeeld dat Albanië terecht op de lijst van veilige landen van herkomst staat. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken zondag.

Tijdens de Balkanasielcrisis besliste het parlement om jaarlijks een lijst van veilige landen van herkomst te publiceren. Asielzoekers uit die landen komen in een spoedbehandelingstraject van vijftien dagen terecht. Dit werkt sterk ontradend omdat er nog amper bed-bad-brood voorzien wordt. Op de lijst staan landen als: Macedonië, Bosnië-Herzegovina, Albanië, Montenegro, Kosovo, maar ook bijvoorbeeld India.

“De Raad van State volgde onze lijst telkens, maar niet voor Albanië”, zegt Francken zondag. Jaar na jaar was Raad van mening dat er nog te veel Albanezen wél echt vrees voor vervolging kennen, onder andere wegens vendetta of bloedwraak. Voor het eerst beslist de Raad nu dat Albanië wel een veilig land van herkomst is. Ook Georgië is dat volgens hen.

“Goed nieuws! Voor de eerste keer, geeft de Raad van State ons volledig gelijk met betrekking tot het KB ‘Veilig land van herkomst’“, aldus Francken.