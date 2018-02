Betoging tegen Congolese president Kabila uiteengedreven door traangas en kogels

In Kisangani in de Democratische Republiek Congo is zondagochtend een betoging tegen president Joseph Kabila door de politie uiteengedreven met traangas en kogels, zo meldt het Franse persbureau AFP. In Kinshasa viel minstens één dode bij een betoging.

Foto: Twitter

Na de zondagsmis in de kathedraal van Kisangani, in het noordoosten van Congo, kwamen honderden betogers op straat. Ze werden uiteengedreven door de ordediensten met traangas en kogels. Volgens AFP vielen alvast minstens twee gewonden door de kogels. Ook elders in de stad waren er verscheidene manifestaties.

In Kinshasa vielen één dode en meerdere gewonden bij het protest. Volgens ziekenhuisbronnen kreeg het dodelijk slachtoffer een kogel in de borst. Ook elders in Congo kwamen tegenstanders op straat en was de politie massaal aanwezig.

De organisatoren van het protest willen dat president Kabila, wiens ambtstermijn afliep in december 2016, publiekelijk verklaart geen kandidaat te zullen zijn bij de presidentsverkiezingen van 23 december 2018. De betogingen, georganiseerd door tegenstanders van Kabila en gesteund door de kerk, werden zaterdag door de autoriteiten verboden. Ook in in Kinshasa was het protest verboden. Bij eerdere optochten eind december en in januari werd geschoten op de betogers. Volgens de kerk vielen daarbij zo'n vijftien doden, volgens de autoriteiten twee.