Marc Coucke strijkt definitief neer in Anderlecht en maakt meteen kennis met spelers

Nadat Marc Coucke gisterenavond afscheid nam van KV Oostende zal de zakenman voor het eerst een match van Anderlecht bijwonen nadat hij de club kocht. “MIjn chauffeur moet vanaf nu de GPS wat veranderen”, grapte de Oost-Vlaming bij aankomst aan het Astridpark. Voor de match stapte hij samen met enkele spelers het veld op tijdens de terreinverkenning om al kort even kennis te maken. Ook Luc Devroe, die mogelijk mee de overstap maakt naar van Oostende naar Anderlecht, tekent present

Marc Coucke kwam aan bij Anderlecht in een chique Tesla, en er kon meteen een grapje vanaf. “Mijn chauffeur moet vanaf nu de GPS wat veranderen. Van Oostende naar Anderlecht. Het voelt een beetje aan als een eerste schooldag. Maar ok, ik had me voorgenomen dat dit mijn voetbalweekend zou worden, waar alles zou veranderen”, aldus Coucke. “Ik heb ongelofelijk veel zin om te wroeten en het hier aan te pakken. Dat het niet goed gaat? Dat zegt u. Ok, ze hebben vijf matchen niet gewonnen. Hopelijk kunnen we dat binnen drie uur niet meer zeggen. Er zijn hier super veel mogelijkheden, het komt wel goed.”

Opmerkelijke aanwezige is Luc Devroe. De huidige technisch directeur van KV Oostende wordt al langer gelinkt aan een overgang naar Anderlecht, in het spoor van Coucke. Maar van een officiële overgang is nog geen sprake. “Ik ben hier op uitnodiging van de nieuwe voorzitter”, zegt hij. “Of ik ook mee naar Anderlecht kom? Daarover volgt deze week meer duidelijkheid over mijn toekomst.”

