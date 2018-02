Man sluit 13-jarige zoon van zijn vriendin op in hondenhok om hem nadien te verkrachten en dood te slaan

De 13-jarige Jeremiah Valencia is op een gruwelijke manier om het leven gekomen. Dat blijkt nu het gerecht details vrijgeeft over de omstandigheden rond zijn dood. De jongen leefde in een plastic hondenhok en zou meermaals verkracht zijn door de nieuwe partner van zijn moeder. Die man is ondertussen gearresteerd, omdat hij de jongen uiteindelijk in brand stak en doodsloeg.

Het lijk van de 13-jarige jongen werd begin januari gevonden aan de rand van de weg in Nambé Pueblo in de Amerikaanse staat New Mexico. Daar lag de tiener begraven in een ondiep graf, met een pamper aan. Zijn lichaam was zwaar toegetakeld: de jongen was verbrand, verkracht en doodgeslagen. Dat blijkt uit gerechtsdocumenten, zo schrijft de lokale krant de Santa Fe New Mexican.

Al snel kon de politie Thomas Ferguson (42) arresteren, de nieuwe partner van Jeremiahs moeder Tracy Ann Peña (35). Hij zou de jongen al een hele tijd zwaar mishandelen en folteren. Dat vertelde de 13-jarige zus van Jeremiah aan de politie. Zij wist te vertellen dat ze haar broer al sinds eind november niet meer had gezien, nadat een woedende Ferguson hem nogmaals zwaar in elkaar had geslagen.

Verschrikkelijke jeugd

Het was niet de eerste keer dat de jongen zwaar aangepakt werd. Het gebeurde geregeld dat hij niet binnen in zijn slaapkamer mocht slapen. Wanneer Thomas Ferguson kwaad was, sleurde hij de jongen mee naar het hondenhok, om hem daar “als straf” te laten slapen en eten. Jeremiah mocht zelfs niet naar buiten komen om naar het toilet te gaan. In plaats daarvan dwong Ferguson hem om volwassen pampers aan te doen en dagenlang in het hok te blijven.

Op die noodlottige avond ging Ferguson zijn woede te ver. Terwijl Jeremiah zijn moeder, 19-jarige broer en zusjes wisten wat er gebeurde, mishandelde Ferguson de jongen voor de allerlaatste keer. Hij verkrachtte hem en sloeg hem totdat hij niet meer ademde. Met medeweten van zijn familie begroef hij de jongen aan de rand van de weg. Daar zou hij pas gevonden worden, nadat Jeremiahs moeder het verhaal opbiechtte aan één van de gevangene van de Santa Fe County Jail.

Gestraft

De politie arresteerde Ferguson meteen. Hij is deze week door de jury “schuldig” verklaard voor moord en 17 andere misdrijven waaronder kidnapping, kindermishandeling en foltering. Welke straf hij zal krijgen, wordt in een volgende zitting bekendgemaakt.

Ook Jeremiahs moeder moet zich voor de rechter verantwoorden. Naar eigen zeggen werd ze verplicht om de jongen zijn lichaam te begraven en zweeg ze uit angst voor Ferguson. Ook de 19-jarige broer van Jeremiah moet zich verantwoorden voor kindermishandeling en het achterhouden van bewijsstukken. De 13-jarige zus is in de pleegzorg geplaatst.