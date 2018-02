Laatste keer Couckenbak: Marc Coucke neemt afscheid van KV Oostende met oorverdovende versie van ‘Een Ster’

Marc Coucke is na vijf jaar intensieve inzet niet langer voorzitter van KV Oostende. Maar zomaar vertrekken, dat kon de man natuurlijk niet over zijn hart krijgen. Daarom trakteerde hij de supporters zaterdagavond op een oorverdovende zangstonde. Op het podium bracht hij zo een ode aan “zijn Oostende” met onder andere ‘Een Ster’ van Stan Van Samang.

Eerst stapte de nieuwe voorzitter van Anderlecht de schijnwerpers in om samen met zanger Alain Dés, ‘Alexandrie Alexandra’ te zingen. Nadien palmde hij helemaal alleen het podium in om een emotionele versie van ‘Een Ster’ te brengen, zich niets aantrekkend van de toonhoogtes, maar duidelijk genietend. “Om te tonen dat ik van je hou, opdat je mij nooit meer vergeet!” zong hij luid en geëmotioneerd mee. Als slotnummer ging hij nog voor een allerlaatste keer voor ‘Het is weer Couckenback’. Met vanzelfsprekend talloze polonaises als gevolg.

De sfeer zat erin, het slotfeest voor Coucke bij KV Oostende was memorabel.

Exit: Oostende. Klaar voor: Anderlecht

Ondertussen laat Coucke er geen gras over groeien. Zondag streek hij definitief neer in Anderlecht. Hij maakte al kennis met de spelers en was present voor een terreinverkenning. “Ik heb ongelofelijk veel zin om te wroeten en het hier aan te pakken”, aldus Coucke.