Drie jaar geleden werd Mary gecremeerd, dacht haar familie, maar nu is haar lichaam opgedoken

Drie jaar na het overlijden van Mary Alice Pitts Moore is het lichaam van de Amerikaanse vrouw gevonden bij een begrafenisondernemer. Haar familie dacht dat ze gecremeerd was, maar tot een crematie kwam het blijkbaar nooit. Er is een onderzoek geopend.

De bal ging aan het rollen toen een voormalige werknemer van begrafenisondernemer First Family Funeral Home een klacht indiende over een lichaam dat er intussen wel erg lang ligt. De lokale lijkschouwer opende een onderzoek en stelde vast dat het half ontbonden lichaam dat van de 63-jarige Mary Alice Pitts Moore is.

Verrassend, want de vrouw stierf al in maart 2015 een natuurlijke dood en de familie was toen verteld dat haar lichaam gecremeerd was. Zij reageren dan ook kwaad, zo meldt Associated Press, en eisen dat onderzocht wordt waarom de vrouw nooit gecremeerd is.

Lijkschouwer Rusty Clevenger neemt dat op zich. “Ik ga onderzoeken wat ik kan doen om de laatste wensen van de familie uit te voeren.”