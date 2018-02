Nieuwe elementen in bekende Franse moordzaak van bijna honderd jaar oud

In Frankrijk zijn dit weekend nieuwe elementen opgedoken in een moordzaak van bijna een eeuw oud. De affaire ‘Seznec’ geldt er als één van de grootste gerechtelijke raadsels van de twintigste eeuw.

Guillaume Seznec werd in 1924 veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn vriend Pierre Quemeneur, wiens lijk nooit is gevonden. Seznec heeft de moord altijd ontkend. In Bretagne is hij een symbool van gerechtelijke dwaling, met verscheidene films en boeken tot gevolg.

Zaterdag werd door een tiental vrijwilligers gezocht in de kelder van de voormalige woonst van de Seznecs, die vandaag leegstaat. Er werd een menselijk bot en een stuk pijp aangetroffen. Na de vondst nam de politie de werkzaamheden over. “De technische recherche is ter plaatse”, bevestigt één van de initiatiefnemers van de graafwerken.

De zoektocht is het resultaat van boek dat verscheen in 2015, met daarin een tot op dan onbekende getuigenis van één van de kinderen van Guillaume Seznec. Die was op het moment van de feiten elf jaar. In 1978 vertelde hij een neef dat hij had gehoord hoe zijn moeder avances van het slachtoffer, Pierre Quemeneur, had afgewezen. Nadien had hij gezien dat de man op de grond lag, met zijn moeder naast hem.