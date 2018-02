Inbrekers slaan toe in villa waar ’s ochtends moord werd gepleegd

Meise - Nog geen 24 uur nadat een vrouw door haar partner werd vermoord in Meise (Vlaams-Brabant) is een inbraak gepleegd in de villa waar de feiten plaatsvonden. De politie vermoedt dat de dader of daders wisten dat het huis leeg stond.

Crapuleus. Een ander woord hebben de buren in Meise er niet voor. In de nacht van donderdag op vrijdag hebben onbekenden binnengebroken in de woning waar die ochtend een moord is gepleegd.

Of er iets weg is, kan korpschef Alain Meerts van de politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise (KLM) niet zeggen. “Alleszins zijn de zegels die donderdag werd gelegd in het kader van het onderzoek verbroken en is het alarm afgegaan. Dat betekent dat er zeker iemand is binnengeweest”, klinkt het bij de lokale politie.

Getuigen zouden drie mannen hebben zien weglopen.

Marianne Huysmans (62) stierf afgelopen donderdag op de oprit van haar witte villaaan de Leon Fischerlaan in Meise. Haar vriend Koen D. (42) had haar tijdens een echtelijke ruzie aangevallen met een mes en stak haar in de borst. De vrouw strompelde nog naar buiten waar ze om hulp riep. Maar ze kon niet meer gered worden. Ze stierf ter plaatse.

Haar vriend belde zelf de hulpdiensten en werd opgepakt. Hij is vrijdag door de onderzoeksrechter aangehouden voor doodslag en verschijnt dinsdag voor de raadkamer.

Het koppel was al meer dan twintig jaar samen. Koen D. komt uit Rixensart maar woonde al jaren bij de vrouw in. Huysmans leefde gescheiden van haar eerste echtgenoot.

Volgens Koen D., die na de feiten zelf zijn moeder op de hoogte bracht, heeft hij zijn vriendin niet willen doden en ging het om een ongeval. Volgens buren was het een goed koppel, maar kampte Koen D. al enkele jaren met zware psychische problemen. Hij zal onderzocht worden door een gerechtspsychiater.

LEES OOK. Marianne (62) doodgestoken door haar labiele partner. “Haar jarenlange medelijden is haar dood geworden”