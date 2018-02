Brusselse wijken lichten op tijdens schitterend spektakel

De lichtspektakels van ‘Bright Brussels, Festival of Light’ hebbenvoor een derde keer de centrumwijken van de Belgische hoofdstad ingepalmd. Dertien installaties laten de bezoekers de authentieke wijken - letterlijk en figuurlijk - in een ander licht herontdekken. Verschillende Belgische en internationale artiesten zetten vier dagen lang hun installaties aan van 18u30 tot 23u. Gekleurde lasers van de Portugese kunstenaar Ocubo of een groots spektakel van dansende bakens aan de voormalige Citroëngarage: op alle mogelijke manieren staat de stad in de schijnwerpers. De lichtinstallaties verspreiden zich van aan het water rond de Kaaiwijk over het Begijnhof tot aan Sint-Katelijne en de Nieuwe Graanmarkt. Verschillende Belgische en internationale artiesten zullen vandaag voor de laatste avond van 18.30 uur tot 23 uur de installaties nog één keer doen oplichten.